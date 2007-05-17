Умер Петр Балабуев (фото)
Авиаконструктору было 76 лет
Умер известный украинский авиаконструктор Петр Балабуев.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Верховная Рада почтила минутой молчания память П.Балабуева.
Как отметил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, П.Балабуев - выдающийся авиконструктор, Герой социалистического труда, Герой Украины.
Справка УНИА. П.Балабуев (1931 г. р.) был генеральным конструктором авиационного научно-технического комплекса им. О.Антонова с 1984 по май 2005 года.
С его участием и под его руководством построены самолеты: Ан-22 "Антей", Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 "Руслан", самый большой в мире самолет Ан-225 "Мечта". Среди последних разработок - пассажирский Ан-140, многоцелевой Ан-3 и другие. Был председателем совета директоров Международного консорциума "Средний транспортный самолет".
Автор более 100 научных трудов.