Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9555/7,9605 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2707/0,2710, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8295/10,8385.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3621/1,3623 (пятница – 1,3638/1,3640).

В пятницу, 4 февраля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9430/7,9550.