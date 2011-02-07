Умер «белый волшебник блюза» Гэри Мур
08:32, 07 февраля 2011Общество
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Виртуозу было 58 лет
В Испании на 59-м году жизни скончался знаменитый ирландский гитарист и певец Гэри Мур.
Экс-участник рок-группы Thin Lizzy, виртуоз, выпустивший два десятка студийных альбомов, был найден мертвым в своем гостиничном номере.
Уроженец Северной Ирландии, которого называли "белым волшебником блюза", скончался от сердечного приступа. Его тело обнаружили в гостиничном номере на испанском побережье Коста дель Соль, сообщает NEWSru.
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