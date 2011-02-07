Умер «белый волшебник блюза» Гэри Мур

В Испании на 59-м году жизни скончался знаменитый ирландский гитарист и певец Гэри Мур.

Экс-участник рок-группы Thin Lizzy, виртуоз, выпустивший два десятка студийных альбомов, был найден мертвым в своем гостиничном номере.

Уроженец Северной Ирландии, которого называли "белым волшебником блюза", скончался от сердечного приступа. Его тело обнаружили в гостиничном номере на испанском побережье Коста дель Соль, сообщает NEWSru.