В этом году количество участников ВНО уменьшится

В Сумской области в этом году по сравнению с предыдущим количество участников внешнего независимого оценивания уменьшится на 27 процентов.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга сообщила начальник управления образования и науки Сумской облгосадминистрации Любовь ПШЕНИЧНАЯ.

«Прогнозируемое количество абитуриентов Сумской области в этом году - около 8300 человек, что на 2700 меньше, чем участников внешнего независимого оценивания в прошлом году. Это обусловлено общим уменьшением абитуриентов из числа выпускников 2011 года», - сказала Л.ПШЕНИЧНАЯ.

По ее словам, на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования проходит регистрация участников внешнего независимого оценивания 2011 года от Сумской области, которая продлится до 28 февраля.

«С целью ознакомления с процедурой внешнего независимого оценивания в Сумской области 2 и 9 апреля будет проведено пробное платное тестирование, на которое зарегистрировался 41% выпускников школ. Для детей же из незащищенных слоев населения пробное тестирование решено сделать бесплатным. Его для этой категории школьников 16 и 23 апреля проведут специалисты Сумского института последипломного образования вместе с учителями школ, где обучаются эти выпускники», - сообщила Л.ПШЕНИЧНАЯ.