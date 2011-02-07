Как оптимизировать маршрутную сеть

Кировоградская городская власть заказала у научно-исследовательского института Министерства инфраструктуры Украины изучение пассажирских потоков в областном центре с целью развития перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградского горсовета со ссылкой на первого заместителя мэра Василия ДЗЯДУХА.

По его словам, городская власть инициировала в Кировограде ряд масштабных проектов, реализация которых позволит оптимизировать маршрутную сеть, повысить уровень и качество транспортного обслуживания пассажиров.

Стоимость заказанных у министерства услуг будет составлять 150 тыс. грн., деньги уже предусмотрены в городском бюджете.

Как отметил В.ДЗЯДУХ, одновременно ведутся переговоры с двумя кировоградскими высшими учебными заведениями – техническим и педагогическим университетами, участие которых в исследованиях позволит уменьшить себестоимость мониторинга.

По результатам исследований городская власть надеется сделать выводы относительно направлений маршрутов, типа и количества транспортных средств, режима их движения.

В.ДЗЯДУХ отметил, что следующим этапом, который поможет власти эффективно контролировать выполнение перевозчиками своих договорных обязательств, станет введение диспетчерской службы. С помощью GPS-навигаторов служба будет иметь полную информацию о работе автобусов на каждом маршруте.

По словам В.ДЗЯДУХА, одним из первых новинку испытает ОАО «Автобусный парк».