МВФ и ЕС согласились выделить Румынии 5 миллиардов евро

Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ) пообещали открыть Румынии новую кредитную линию в размере пяти миллиардов евро, сообщает Франс Пресс.

Как рассказал президент страны Траян Басеску, стабилизационный кредит будет предоставлен в течение двух лет на случай непредвиденных обстоятельств. Если у правительства Румынии возникнет необходимость, 3,6 миллиарда предоставит МВФ, а 1,4 миллиарда выделит ЕС, поясняет агентство Reuters.

По словам Басеску, экономика Румынии уже стабилизировалась, а для выхода из кризиса были приняты все необходимые меры. "Условия для возврата к экономическому росту созданы", - подчеркнул румынский президент.

В марте 2009 года, напоминает Лента.ру, Румыния договорилась с МВФ, ЕС и Всемирным банком о кредите на сумму 20 миллиардов евро. Это соглашение истекает в апреле 2011 года. Как сообщалось, в ноябре 2010 года выделение средств Румынии было приостановлено в связи с политическим кризисом в стране, но в январе 2011 года помощь разморозили. В феврале МВФ направит Румынии 2,3 миллиарда евро, а ЕС - 1 миллиард евро.