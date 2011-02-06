В монастырь можно анонимно сдать новорожденного

В Виннице при монастыре Собрания Дочерей Милосердия Каносиянок откроют «Окно жизни» для приема брошенных младенцев.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на католический журнал Credo, пункт при монастыре уже почти готов для приема младенцев.

“Окно Жизни” - это специальный пункт, где матери могут анонимно оставить своего нежелательного новорожденного ребенка. Пункт является альтернативой мусорнику, где часто матери в отчаянии оставляют младенцев. Также это может быть одним из элементов недопущения абортов”, - говорится в сообщении.

Первое «Окно жизни» в Украине открыли во Львове в 2009 году. Такие пункты действуют также в Киеве и Тернополе.

Журнал сообщает, что в открытии «Окна жизни» в Виннице примут участие представители городской власти и больниц города. Освятить пункт приедет епископ Каменец-Подольской диецезии Леон ДУБРАВСКИЙ.