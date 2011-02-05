Мошенник собрал со студентов по 800 евро и исчез

В Каменец-Подольском Хмельницкой области 24-летний мошенник обманул студентов на 80 тыс. грн., предлагая услуги по трудоустройству в Великобритании и Норвегии.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в области, подозреваемый брал у студентов документы (загранпаспорт и копию внутреннего), а также 500-800 евро, вместо этого давал расписки и копию собственного паспорта, как гарантию честности намерений, а затем исчезал.

Стражам порядка известно о 13 фактах мошенничества, которые мог совершить задержанный, который уже является условно осужденным за подделку документов на получение фиктивных кредитов.

Возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины.