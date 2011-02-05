Посольство КНР подарило харьковскому УБОПу бронетранспортер

Посольство Китайской Народной Республики в знак благодарности за раскрытие преступления передало в подарок харьковскому Управлению по борьбе с организованной преступностью от китайских граждан боевой бронетранспортер БРДМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре милиции Харьковской области, делегация посольства КНР в Украине во главе с первым секретарем посольства СЮЙ Чжунсинь специально побывала в Харькове, где встретилась с начальником УБОПа Дмитрием ЛАЗАРЕВЫМ, чтобы выразить благодарность за оперативное раскрытие похищения гражданки Китая с целью выкупа.

«Я хочу выразить большую благодарность от имени нашего посольства и нашего народа всем сотрудникам милиции, не только Харьковской области, но и всей Украины, за то, что они так оперативно раскрыли преступление, совершенное в отношении нашей гражданки», - сказал дипломат.

Комментируя событие, начальник Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА отметила в интервью УНИАН, что «убоповцам» пришлось штурмом освобождать заложницу, родители китаянки почувствовали, с какой опасностью была связана операция освобождения дочери, и в знак благодарности за свои средства приобрели бронетранспортер для харьковской милиции».

Как сообщал УНИАН, информация о похищении 28-летней гражданки Китая в Главное управление МВД Украины в Харьковской области поступила 26 декабря 2010 года. В тот же день мужу потерпевшей, который находился в Китае, позвонил по телефону незнакомый с требованием выкупа за освобождение жены в размере 2 млн. юаней (300 тыс. дол. США).

Работниками харьковского УБОПа 27 декабря в Днепропетровске женщина была освобождена. За совершение преступления были задержаны члены преступной группы.