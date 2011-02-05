Организатор бестоварных операций имел 102 контрагента

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черновицкой области завершено досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении предпринимателя, который осуществлял бестоварные фиктивные операции, в результате чего государству нанесены убытки в размере 3,6 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, по делу организатора фиктивного предпринимательства также фигурируют 102 контрагента первого звена – предприятия-«выгодополучатели», которые незаконно формировали налоговый кредит и валовые расходы, образовывая «налоговые ямы».

В рамках расследования уже проведены внеплановые проверки двух частных предприятий Полтавской области. По результатам проверок обоим контрагентам доначислены НДС и налог на прибыль суммарно в размере 495 тыс. грн. и более 482 тыс. гривен

Налоговики Буковины утверждают, что по этому делу им придется проверить «также сто других контрагентов, расположенных во всех регионах Украины».

Главный организатор преступных схем в настоящее время находится под стражей в Черновицком СИЗО, а материалы данного уголовного дела переданы в суд. Ему угрожает лишение свободы сроком до пяти лет.