МВФ Украиной доволен и называет следующие три пункта

Миссия Международного валютного фонда положительно оценивает установление финансовой стабильности в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил руководитель миссии МВФ Атанасиос АРВАНИТИС во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«У нас уже состоялось несколько конструктивных встреч в правительстве. Миссия действительно согласна, что Украина достигла значительного прогресса, - отметил А.АРВАНИТИС. - Мы положительно оцениваем то, что в Украине устанавливается финансовая стабильность, но нужно помнить, что прошлый год был достаточно сложным. Сейчас к банковской системе Украины возвращается доверие, в банковскую систему возвращаются депозиты. Украинская экономика восстанавливается после кризиса и наблюдаются тенденции роста экономики».

Глава миссии отметил, что необходимыми условиями для положительного развития Украины в 2011 году считает ограничение государственных расходов, переход к автоматическому возмещению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом и реализацию пенсионной реформы.

В свою очередь, премьер-министр Украины отметил, что в январе доходы бюджета были больше расходов, переход на автоматическое возмещение НДС осуществляется по плану, который одобрительно оценили сами специалисты миссии, а пенсионная реформа сейчас активно обсуждается с общественностью: институтами гражданского общества, учеными, экспертами.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2011 года Н.АЗАРОВ сообщил, что налоговая служба с 1 марта будет готова осуществлять возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в автоматическом режиме.