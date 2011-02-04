На уроке физкультуры в Киеве умерла семиклассница

Сегодня, 4 февраля, в школе № 219 в Оболонском районе столицы на уроке физкультуры умерла семиклассница, пишет «Газета по-киевски».

Девочке стало плохо во время занятий бегом на глазах у всего класса. Учитель сразу же вызвал "скорую помощь", но она приехала слишком поздно.

Сейчас в школе следователи опрашивают классного руководителя и учителя физкультуры. Приезжали также работники райуправления образования и милиции. Изъяли все документы, которые касались ученицы.

Вчера, по словам учителей, с ребенком все было нормально. В школе также говорят, что погибшая ученица из 7-в класса сегодня на уроке физкультуры пробежала несколько кругов и упала. Ученики других классов утверждают, что девочку дразнили.

Как рассказали «Газете по-киевски» источники в управлении образования Оболонского района, «скорая» ехала по вызову полчаса. За это время можно было донести ребенка на руках до ближайшей больницы, которая расположена всего в двух кварталах от школы.

По предварительным данным, семиклассница умерла от остановки сердца.

«Милиция выехала на место, но расследовать дело мы не будем. Этим будет заниматься прокуратура», – сказал газете начальник пресс-службы столичной милиции Владимир ПОЛИЩУК.

На месте работают сотрудники прокуратуры, и уже якобы произведена выемка документов из поликлиники, на учете в которой стояла погибшая ученица.