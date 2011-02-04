В «Борисполе» сел самолет с эвакуированными из Египта украинцами

Сегодня, 4 февраля, в 14.56 в международный аэропорт „Борисполь” из г. Хургада прибыл рейс с 156 эвакуированными из Египта гражданами Украины.

Об этом сообщил УНИАН глава пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля А.ДИКУСАРОВ сказал, что Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Египта. По его словам, на протяжении 2-3 февраля подтвердили готовность выехать из Египта более 150 граждан Украины, которые жили в Хургаде, Каире, Шарм-эль-Шейхе, Александрии.

По словам А.ДИКУСАРОВА, в связи с этим МИД продолжает разрабатывать и реализовывать план срочной эвакуации украинских граждан.

«Мы ожидаем, что утром 4 февраля в город Хургада вылетит самолет с количеством посадочных мест не менее 150, а утром 5 февраля вылетит еще один самолет по маршруту Киев – Каир – Хургада - Киев, чтобы забрать украинских граждан», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также сообщил, что Посольство Украины в Египте продолжает составлять списки украинских граждан, которые хотят выехать из Египта.

Он сообщил, что на сегодняшний день из Египта уже вернулись 2 тыс. украинских туристов, и до конца этой недели ожидается возвращение еще 4,5 тыс.

В свою очередь, директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ отметил, что самолеты, которые отправятся в Египет 4 и 5 февраля, будут осуществлять рейсы за счет государства.