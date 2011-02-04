В МИД Украины думают, что в Египте все может решиться сегодня

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что сегодняшний день может стать определяющим для ситуации в Египте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый секретарь МИД Украины Виталий БИЛАН в ходе круглого стола «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах», организованного Институтом им. Горшенина.

«В пятницу традиционно наблюдается рост активности митингующих – это выходной день в Египте. К тому же вчера Президент Египта дал интервью СNB, в котором высказал несколько намеков», - сказал В.БИЛАН, отметив, что, например Хосни МУБАРАК сказал, что не хочет, чтобы в его стране образовывался хаос.

В.БИЛАН подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы стороны сели за стол переговоров и решили вопрос мирным путем. По его словам, Украина заинтересована в этом, поскольку Египет является стратегическим партнером Украины.

Кроме того, по словам В.БИЛАНА, в Египте находятся много туристов, работают многие украинцы, в частности, в нефтегазовой сфере.

«Наше посольство считает, что ситуация в Египте стабильна, но непредсказуема, ситуация неопределенная. Главная проблема – это отсутствие правопорядка. Полиция не всегда успевает, а иногда не всегда хочет вмешиваться», - сказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что на консульском учете в Посольстве Украины в Египте находится 880 человек. Также сейчас в Египте находится до 5 тыс. украинских туристов.

Кроме того, многие люди работают неофициально, многие украинские гражданки заключили браки с местными жителями.

Он напомнил, что сегодня в Хургаду вылетел украинский самолет, который заберет на родину 156 украинских граждан, которые выразили желание вернуться.

На завтра также запланирован вылет самолета в Хургаду, но через Каир, где также есть украинские граждане, желающие вернуться на Родину.