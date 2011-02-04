В Одессе хулиган устроил стрельбу в баре

В Одессе сотрудниками милиции задержан злоумышленник, который из хулиганских побуждений сегодня утром осуществил выстрел из охотничьего ружья по окну бара «Акация» на улице Академика Глушко, в результате один из посетителей заведения получил ранение в ногу.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Одесской области, уточнив, что «пострадавшему в городской больнице поставлен диагноз «дробное огнестрельное ранение правой голени» и оказана экстренная медицинская помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержан бывший работник бара «Акация», который обоснованно подозревается в совершении этого преступного деяния, добавили в Центре общественных связей. Его причастность к преступлению подтверждается показаниями очевидцев.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.