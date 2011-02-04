Украина к Евро-2012 получит доступ к базам данных Интерпола

К проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года в соответствии с соглашением Украина получит доступ к базам данных Интерпола на неблагонадежных лиц.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве по итогам встречи с генеральным секретарем Интерпола Рональдом КЕННЕТОМ НОУБЛОМ сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, доступ к этим базам позволит в течение нескольких секунд получить информацию о законности использования иностранным гражданином паспорта, а также определить занесен ли он как неблагонадежное лицо в базу данных Интерпола.

Помимо того, А.МОГИЛЕВ сказал, что украинской стороне необходимо будет установить в пограничных пунктах пропуска специальные системы связи с этой базой.