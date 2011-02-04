На Троещине ночью сожгли три «Славуты»

В Киеве, на Троещине, ночью сожгли три легковых автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в ночь на 4 февраля в Деснянском районе столицы загорелось сразу две „Таврии-Славуты”, которые стояли во дворе 10-этажки по проспекту Маяковского, 81. Возгорание увидели жильцы дома и сообщили об этом в службу спасения. Спасатели затушили пламя за считанные минуты, но автомобили серьезно пострадали от огня. Эксперты из опытно-испытательной лаборатории предполагают, что автомобили подожгли. Об этом свидетельствуют разбитые окна со стороны водителя и выгоревший салон. В одном из автомобилей также сгорела приборная панель.

А уже через час на проспекте Маяковского, 40 загорелся припаркованный автомобиль – еще одна „Таврия-Славута”. В этот раз автомобиль выгорел почти полностью. По словам специалистов, предварительная причина пожара – поджог.

Всего за минувшие сутки в Киеве произошло 9 пожаров, во время которых травмы и ожоги никто не получил.