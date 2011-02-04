В Киевской области задержали банду грабителей
12:17, 04 февраля 2011Общество
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"Специализация" - личное имущество граждан
В городе Богуславе Киевской области в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали трех безработных в возрасте от 16 до 20 лет, один из которых ранее судимый.
Предварительно установлено, что они в течение прошлого года на территории Богуславского района совершили ряд краж личного имущества граждан, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
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