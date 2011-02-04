Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9560/7,9620 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2702/0,2706, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8485/10,8590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3638/1,3640 (четверг – 1,3789/1,3791).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.