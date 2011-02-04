Задержан главный архитектор Ялты

Прокуратура Крыма 3 февраля задержала главного архитектора Ялты Владимира ПРИСТУПУ по подозрению в незаконном выделении земельных участков в собственность граждан на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, чем государству нанесен 1,1 млн. грн. ущерба.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Источник не смог уточнить площадь участков и время их выделения.

Прокуратура Крыма 1 февраля возбудила уголовное дело против чиновника по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «должностной подлог» Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе мэрии Ялты задержание главного архитектора не комментируют.