Предпринимателя, который избил следователя прокуратуры, будут судить

В Кировоградской области передано в суд дело против предпринимателя, который нанес телесные повреждения старшему следователю прокуратуры города Александрия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Уголовное дело в отношении частного предпринимателя было возбуждено в декабре прошлого года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины (по факту укрывательства имущества, на которое наложен арест).

«Мужчина, препятствуя сотруднику прокуратуры выполнять служебные обязанности, используя преимущество в физической силе, возрасте и числе (у злоумышленника был соучастник), с целью преднамеренной дискредитации органов прокуратуры Украины в присутствии посторонних лиц нанес телесные повреждения служителю закона», - говорится в сообщении.

Старшего следователя нарочито вытолкали с места проведения следственного действия, при этом выкручивая его руки и нанося удары, добавили в прокуратуре.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украине и задержания предпринимателя. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Досудебное следствие по уголовному делу завершено. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.