В Чернигове горел супермаркет
09:49, 04 февраля 2011Общество
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Уничтожен запас непродовольственных товаров
В Чернигове горел магазин "Сельпо".
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Пожар произошел в складском помещении магазина "Сельпо", который расположен на первом этаже торгового центра "Рояль". Огнем уничтожен запас непродовольственной группы товаров. Нанесенные убытки устанавливаются.
Причина пожара – неполадка в конструкции электроустановки, в результате которой возникло короткое замыкание электросети.
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