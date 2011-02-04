В Чернигове горел супермаркет

В Чернигове горел магазин "Сельпо".

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Пожар произошел в складском помещении магазина "Сельпо", который расположен на первом этаже торгового центра "Рояль". Огнем уничтожен запас непродовольственной группы товаров. Нанесенные убытки устанавливаются.

Причина пожара – неполадка в конструкции электроустановки, в результате которой возникло короткое замыкание электросети.