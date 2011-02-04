Польша откроет генконсульство в Севастополе

В марте состоится официальное открытие Генерального консульства Польши в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, возможные сроки церемонии открытия и организацию работы Генконсульства обсудили в ходе встречи председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ и генконсул Республики Польша в Севастополе Веслав МАЗУР.

«С господином САРАТОВЫМ мы договорились, что будем предлагать министру иностранных дел Польши и министру иностранных дел Украины, чтобы официальное открытие Генконсульства Польши в Севастополе происходило между 14 и 20 марта», - сказал журналистам В,МАЗУР.

По его словам, «консульство уже работает, в нем трудится 10 человек», однако пока «нет приема документов на оформление виз, но в течение двух недель и этот вопрос будет решен. В десятидневный срок будет открыт сайт Генконсульства».

В.САРАТОВ подчеркнул, что что Севастопольская горгосадминистрация окажет всю необходимую помощь в организации работы Генконсульства Республики Польша в Севастополе. «Если ранее севастопольцам для получения визы нужно было ехать в Одессу или Киев, то через две недели это можно будет сделать в Севастополе, что значительно упростит и удешевит решение всех необходимых вопросов, связанных с выездом за границу», - добавил он.