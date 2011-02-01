Погода на завтра

2 февраля, по прогнозам синоптиков, в северных, восточных и местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах сохранится гололедица. В западной и южной части ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в южных, центральных и восточных областях при прояснениях местами 10-13°, в Карпатах до 16° мороза, днем 0-5° мороза; в Прикарпатье и Закарпатье ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области сохранится облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем 0-5° мороза. По г. Киеву температура ночью 3-5°, днем 1-3° мороза.