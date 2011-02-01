В детсаду дети отравились парами ртути

В Тернополе в детском саду вследствие падения контейнера с термометрами произошла утечка ртути.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Леонид БЫЦЮРА, это произошло еще 24 января. Однако руководство детсада о нем сразу не сообщили ни работникам управления Министерства чрезвычайных ситуаций, ни работников санстанции.

«В раздевалке детского сада №21 бабушка, забирая ребенка, случайно зацепила контейнер с ртутными термометрами для измерения температуры воздуха в помещении. Ртуть, которая из них вылилась, в тот же день работники детсада собрали пылесосом и промыли помещение раствором перманганата калия», – сообщил Л.БЫЦЮРА.

Поскольку отдельные родители пожаловались, что у их детей тошнота и головная боль, 28 января об инциденте таки были поставлены в известность спасатели и городская СЭС. После проведенных замеров были установлены незначительные отклонения от норм, которые, как заверили в СЭС, угрозы для здоровья детей не представляют.

На данный момент управлению здравоохранения городского совета поручено провести служебное расследование по данному факту.

На заведующую детсада уже составлен протокол о нарушении санитарных норм.