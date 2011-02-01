Таможенники изъяли партию бриллиантов и сапфиров

Сотрудники таможни и СБУ изъяли крупную партию незадекларованных бриллиантов и сапфиров у украинца, прибывшего в аэропорт Симферополя из Стамбула.

Как передает корреспондент УНИАН, гражданин Украины указал в таможенной декларации, что имеет при себе 3,6 тыс. долларов и везет вставки из кубического циркония и 140 кг ограненных камней из синтетического материала тайландского происхождения, общей стоимостью 25 тыс. долларов.

Пассажир предоставил инвойсы (документ, выдаваемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену) на товары, находившиеся в четырех сумках. Однако внимание таможенников и сотрудников СБУ привлек рюкзак.

«В рюкзаке были обнаружены 20 штук бриллиантов среднего размера общей массой 7,6 карата, бриллианты малого размера общей массой 43,9 карата, сапфиры общей массой 46,6 карата, а также документы: инвойс, грузовой экспортный документ, инвойс-спецификация», - говорится в пресс-релизе.

Предварительная оценочная стоимость незаявленных драгоценных камней составляет около 383 тыс. грн.

Общая стоимость задержанных товаров составляет 661 тыс. грн.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Ведется дознание.