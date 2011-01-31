В Севастополе введен туристический сбор

В Севастополе решением городского совета введен туристический сбор в размере 1% от стоимости всего периода проживания.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник управления экономики городской госадминистрации Элемдар АХТЕМОВ, представляя в ходе сегодняшнего пленарного заседания горсовета проект решения, сообщил, что «основной целью принятия данного решения является регулирование процедуры взимания туристического сбора в пределах процентной ставки, предусмотренной Налоговым кодексом Украины, и, соответственно, наполнением доходной части бюджета».

По его словам, «решение о туристическом сборе принимается местными органами самоуправления с целью установления конкретной ставки сбора, исходя из туристической привлекательности города Севастополя».

Как добавил Э.АХТЕМОВ, туристический сбор будет поступать в бюджеты районов Севастополя, взимание сбора будет осуществляться налоговыми агентами.