Калашников рассказал, как регионалы демонстрируют мощный потенциал
Нардеп призывает сплотить ряды
Сегодня ситуация требует максимального сплочения наших рядов, соблюдения партийной дисциплины, понимания ситуации, которая основывается на соблюдении Конституции, норм действующего законодательства. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил член парламентской фракции ПР Олег Калашников, сообщает пресс-служба партии.
«Сегодня как никогда каждый член партии должен понимать, что руководство партии, фракция Партии регионов не допустит никаких попыток несоблюдения Конституции, законодательства Украины,» - сказал Калашников.
Согласно заявления депутата, «сегодня лучшие силы партии сосредоточены на том, чтобы найти путь к компромиссам для обеспечения стабильности в государстве. Это есть демонстрация того мощного потенциала, который сегодня реально представлен Коалицией национального единства, фундамент которой - Партия регионов и, конечно, правительство во Главе с Виктором Федоровичем Януковичем».
Обращаясь к членам партии на местах, Калашников пообещал что ситуация при всей сложности будет развиваться только в конституционном русле. И попросил членов партии «руководствоваться существующими нормами Закона и Конституции Украины».