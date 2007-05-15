Калашников рассказал, как регионалы демонстрируют мощный потенциал

Сегодня ситуация требует максимального сплочения наших рядов, соблюдения партийной дисциплины, понимания ситуации, которая основывается на соблюдении Конституции, норм действующего законодательства. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил член парламентской фракции ПР Олег Калашников, сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня как никогда каждый член партии должен понимать, что руководство партии, фракция Партии регионов не допустит никаких попыток несоблюдения Конституции, законодательства Украины,» - сказал Калашников.

Согласно заявления депутата, «сегодня лучшие силы партии сосредоточены на том, чтобы найти путь к компромиссам для обеспечения стабильности в государстве. Это есть демонстрация того мощного потенциала, который сегодня реально представлен Коалицией национального единства, фундамент которой - Партия регионов и, конечно, правительство во Главе с Виктором Федоровичем Януковичем».

Обращаясь к членам партии на местах, Калашников пообещал что ситуация при всей сложности будет развиваться только в конституционном русле. И попросил членов партии «руководствоваться существующими нормами Закона и Конституции Украины».