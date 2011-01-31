Одессит устроил драку со стрельбой на станции техобслуживания

27-летний житель Одессы устроил стрельбу из пневматического пистолета и драку на станции технического обслуживания.

Как сообщил УНИАН представитель ЦОС УМВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО, «таким образом частный предприниматель решил выразить негодование уровнем оказанного ему сотрудниками станции автосервиса».

По словам 26-летнего сотрудника СТО, обратившегося в милицию, «инициатором опасной конфликтной ситуации стал прибывший на станцию автовладелец, который совершил три выстрела из пистолета и нанес удар в лицо одному из находившихся на станции граждан».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий хулиган задержан, он сознался в совершении преступления и был отпущен под расписку, уточнил В.ШАБЛИЕНКО и добавил, что «сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства».