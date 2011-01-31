Милиционеры вымогали у иностранца, подозреваемого в изнасиловании, взятку
14:10, 31 января 2011Общество
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1000 долларов за непривлечение
В Полтавской области за вымогательство взятки возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела криминальной милиции по делам детей.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работники правоохранительных органов обвиняются в том, что требовали одну тысячу долларов США взятки от иностранного гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за изнасилование.
Один из работников милиции задержан во время получения части взятки в сумме 750 долларов США.
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