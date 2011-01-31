Киевское метро поломалось в час пик

Сегодня утром "Киевский метрополитен" приостанавливал движение на 24 минуты на Сырецко-Печерской линии из-за неисправности поезда. Об этом сообщает kievpress.net со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В 8:20 на станции "Дружбы Народов" сломался поезд, и движение на линии было приостановлено. В 8:44 неисправный поезд отогнали на запасной путь на станции "Кловская", и движение было восстановлено.