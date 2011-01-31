Девочки, пропавшие в Севастополе 4 января, найдены жестоко убитыми

Девочек, которых с 5 января искали вместе с милицией добровольные поисковые группы севастопольцев, нашли мертвыми.

Тело 10-летней ученицы СШ № 4 Насти Балябиной случайно заметила женщина, проходившая вечером 29 января за гаражами кооператива «Мечта» на улице Генерала Коломийца и около 22.00 она сообщила об этом в милицию. Около полудня 30 января уже оперативники в том же районе обнаружили тело 11-летней ученицы школы-интерната № 3 Тани Мизиной. Это всего в 500-600 м от дома на улице Маршала Геловани, где жили подружки.

«Я только что была у родителей девочек – они вернулись с опознания, - подтвердила информацию газете «Сегодня» Татьяна, одна из координаторов поисковых групп добровольцев.

В милиции пока ничего не говорят – дежурный Ленинского РУВД ответил, что сведениями не располагает.

По неофициальной же информации, тела детей вывезли с места убийства и подбросили за гаражи. На теле Насти обнаружено несколько колото-резанных ран. Предположительно она была убита 4-5 дней назад, так же как и Таня. Не исключено, что дети минимум три недели находились взаперти где-то в черте города, когда десятки добровольцев и милиция с кинологами буквально прочесывали район за районом.

Последний раз Настю и Таню видели живыми во дворе их дома 4 января. Они ушли около 11 утра и домой не вернулись. На следующий день был объявлен их розыск. Позже появлялись противоречивые сведения о том, что они якобы попадали в объектив камер наружного наблюдения 5 и 6 января. По городу были расклеены тысячи листовок, последняя партия - с датировкой 30 января.