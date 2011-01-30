Сумской госуниверситет презентовал репозитарий

В Сумском государственном университете презентовали репозитарий - электронный научный архив для ученых, преподавателей, студентов и online-студии - аналогов которых нет среди высших учебных заведений региона.

Как передает корреспондент УНИАН, в Украине лишь 7 отечественных университетов имеют электронные научные архивы.

“Это новый формат доступа к научной информации. Репозитарий создан для обеспечения накопления, систематизации и хранения в электронном виде интеллектуальных продуктов университетского сообщества и с целью распространения этих материалов в мировом научно-образовательном пространстве”, - сообщили в пресс-службе госуниверситета.

В СумГУ репозитарий начал свою работу в декабре 2010 года как пилотный проект. За этот период в нем уже размещено свыше 2,5 тысяч документов 750 ученых и преподавателей университета, зарегистрировано свыше 26 тыс. посещений из 40 стран мира.

По словам директора библиотеки СумГУ Татьяны СЛАБКО, оnline-студия - это своеобразный компьютерный класс с четырьмя изолированными друг от другого компьютерами и специальными сенсорными досками. Именно в студии начата работа по подготовке видеолекций, которые пополняют электронную библиотеку университета.

Также студенты, обучающиеся на заочной и дистанционной формах обучения, как правило, были оторваны от непосредственного общения с преподавателями. Отныне преподаватели, невзирая на расстояния, смогут использовать привычные методы работы – рисовать формулы, схемы и графики, показывать презентации, видеофильмы и тому подобное, а студенты будут находиться на виртуальной лекции.