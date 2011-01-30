Небольшой снег ожидается на востоке Украины

Завтра ночью на севере Левобережья, а днем в восточной части Украины местами ожидается небольшой снег.

На дорогах Украины гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в западной и южной части Украины местами туманы. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей 13-18° (при прояснениях до 20° мороза); днем 1-6° мороза (в Закарпатье около 0°); на южном побережье Крыма ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.