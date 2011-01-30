В райотделе умер мужчина, отбывающий админнаказание

В Житомирской области во дворе райотдела внутренних дел умер 37-летний мужчина, который отбывал административное наказание за совершение мелкого хулиганства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, он скончался во время оказания врачами медицинской помощи. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие болезни легких.