«Солодку Дарусю» Марии Матиос экранизируют

«Солодку Дарусю» известной писательницы Марии МАТИОС собираются экранизировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковском академическом областном музыкально-драматичном театре имени Ивана Франко сообщила сама автор книги.

По ее словам, «фильм по «Дарусе» будет, и это я вам могу сказать точно». Писательница надеется, что группа людей, которая берется за этот проект, «прочитали книгу так, как я ее писала», и сделают фильм добрым. Однако она не уточнила, кто и когда будет снимать этот фильм. Только сказала, что это «очень достойные люди». Автор уточнила, что «мы сейчас находимся в процессе переговоров».

На пресс-конференции сообщили, что после «Солодкой Даруси» и «Нации» Ивано-Франковский областной академический музыкально-драматичный театр им. И.Франко планирует поставить спектакль по произведению М.МАТИОС «Майже ніколи не навпаки». Музыку для постановки предварительно согласился написать Святослав ВАКАРЧУК. По словам директора Ивано-Франковского облмуздрамтеатра им. И.Франко Ростислава ДЕРЖИПИЛЬСКОГО, «во второй раз перечитываю «Майже ніколи не навпаки» и планирую ставить произведение на сцене нашего театра». «Я уже этим живу и вынашиваю идею постановки”, - сказал руководитель театра.