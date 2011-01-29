«Беркут» задержал за грабеж псевдомилиционера

Работники батальона милиции особого назначения «Беркут» задержали в Харьковской области псевдомилиционера-грабителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, операция была проведена после того, как в Липецком районе в милицию обратилась пенсионерка с заявлением о том, что на нее напал неизвестный.

Женщина рассказала работникам правоохранительных органов, что в ее дом, который расположен в поселке Липцы, зашел неизвестный и назвался участковым инспектором милиции. Пройдя в комнату, «участковый» неожиданно стал требовать у пенсионерки деньги и угрожать физическим насилием. Мужчина отобрал у женщины 150 гривен, мобильный телефон «Самсунг» и покинул дом.

Согласно описанию внешности нападающего работниками сектора участковых инспекторов милиции Липецкого ОМ и милиционерами батальона милиции особого назначения «Беркут» за совершение преступления был задержан неработающий житель поселка Липцы, 1981 года рождения. Вещественные доказательства (деньги и мобильный телефон) изъяты.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, в сочетании с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст.115 УПКУ, сообщили в ЦСО.