В Одессе первыми жертвами сокращения бюджетников становятся инвалиды

В Одессе десятки людей с ограниченными возможностями попали под сокращения в связи с объявленной реорганизацией бюджетных предприятий.

Как передает МОСТ-Одесса, об этом сообщила председатель Одесского городского общества инвалидов Алла ЛЕОНОВА.

«Инвалиды стали первыми жертвами сокращений, проводимых коммунальными структурами городской власти, - отметила А.ЛЕОНОВА, - никогда раньше не поступало столько тревожных звонков от членов нашего общества с жалобами на противоправное увольнение вследствие сокращения штатов».

По словам председателя благотворительного Фонда «Молодой инвалид» Валерия ГАБЕСТРО, «в особо тяжелой ситуации вследствие участившихся увольнений оказались молодые инвалиды, которые живут, как правило, с матерями, в том числе пенсионного возраста, с доходами около 600-700 гривен».

В ГАБЕСТРО убежден, что ныне действующее законодательство в отношении к инвалидам подлежит пересмотру с тем, чтобы справедливо были учтены интересы лиц с ограниченными возможностями, которые сейчас вынуждены обращаться за помощью к властным и прокурорским органам.

Впрочем, прокуратура Одесской области уже отреагировала на резкое увеличение потока жалоб инвалидов: сотрудникам надзорного ведомства уже «поручено осуществить проверки, выполняются ли требования законодательства Украины, направленного на социальную защиту людей с ограниченными физическими возможностями».

В частности, прокурорскими сотрудниками Великомихайловского района уже проверяется соблюдение руководством райгосадминистрации, райбольницы, Центра занятости, Новосавицкого психоневрологического дома-интерната и других бюджетных учреждений и предприятий требований законов Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», «О реабилитации инвалидов в Украине», «О государственной социальной помощи инвалидов в Украине», «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам».

В феврале-марте такие проверки будут осуществлены в большинстве районов Одесской области.