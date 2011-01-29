Мэра Александровки поймали на взятке
17:29, 29 января 2011Общество
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И взятки-то той 10 тысяч...
Сегодня работники УБОП в Черкасской области при получении 10 тыс. грн. взятки задержали мэра одного из городов Кировоградской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, эти деньги должностное лицо требовало за предоставление в аренду прудов у бизнесменов из Черкасской области. Передача денег состоялась в кафе на границе между двумя областями.
Взяточник задержан. Областной прокуратурой Черкасской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В то же время, как стало известно УНИАН из информированных источников, задержанным является мэр города Александровка Кировоградской области.
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