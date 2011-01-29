Новый перечень оффшорных зон (список)

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает Кабинету министров переутвердить перечень оффшорных зон в связи со вступлением в силу Налогового кодекса.

Проект соответствующего распоряжения размещен на сайте министерства для обсуждения.

Перечень не отличается от утвержденного Кабинетом министров в феврале 2003 года.

В перечень входят: Британские зависимые территории - Остров Гернси, Остров Джерси, Остров Мэн, Остров Олдерни; Ближний Восток – Бахрейн; Центральная Америка – Белиз; Европа – Андорра, Гибралтар, Монако; Карибский регион – Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Британские Виргинские Острова, Виргинские Острова (США), Гренада, Каймановы Острова, Монтсеррат, Нидерландские Антильские Острова, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Доминики, Теркс и Кайкос; Африка – Либерия, Сейшельские Острова; Тихоокеанский регион – Вануату, Маршальские Острова, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Самоа; Южная Азия - Мальдивская Республика.