Азаров: Украине есть что предложить на мировых рынках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Украине есть что предложить на высоко конкурентном мировом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Украине, безусловно, есть что предложить миру. При определенной отсталости индустрии, Украина является индустриальной державой – производит машиностроительную продукцию, продукцию металлургического производства, высокотехнологичную продукцию. Украина производит и может производить громадное количество конкурентоспособной аграрной продукции», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также считает, что Украина должна найти свое место и на рынке высоких технологий.

«Для этого Украина обладает очень серьезными активами, такими как: хорошая система образования, науки, достаточно высокая культура. Это все – те составляющие, которые обеспечат продвижение Украины на инновационном рынке», – заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина на внешних рынках должна не только предложить конкурентоспособную продукцию, но и воевать за рынки, поскольку в мире – очень жесткая конкуренция.