Цены на мировом рынке молокопродуктов продолжают расти

На мировом рынке молокопродуктов наблюдается достаточно стабильное восстановление спроса, характеризующегося ростом закупочных цен как на молочное сырье, так и на готовые продукты.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), на последнем Глобальном молочном аукционе (GDT) от 18 января текущего года был зафиксировано средний рост цен на основные молочные продукты, торговля которыми ведется на международных рынках, на 1,2% по контрактам на март-сентябрь 2011 года. Правда, данный рост менее существенен, чем прошлогодний на уровне 7,1%.

«Восстановление спроса на мировых рынках подтверждает и рост цен на молочное сырье в конце 2010 года от 13% в США и 19% в ЕС до более чем 29% в Новой Зеландии по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, - констатирует эксперт аграрных рынков УКАБ Инна ИЛЬЕНКО. - При этом рост производства молока, как в Европе, так и других частях мира, не в состоянии удовлетворить растущий спрос».

По информации УКАБ, ежегодное снижение производства молока в целом по Украине за последние 4 года в среднем составило 4% и варьировалось от 1% до 8%, что происходило в основном за счет сектора личных крестьянских хозяйств. При этом относительно стабильный спрос со стороны молокоперерабатывающих компаний создает потенциал к наращиванию производства молока для сельхозпредприятий минимум на 5% ежегодно, - сообщают в УКАБ.

«К тому же, если сравнивать с такими товарами как зерновые, мясо, растительные масла, в ближайшие 10 лет наибольший рост спроса (на 30%) в мире ожидают именно на молоко», - комментирует И.ИЛЬЕНКО, ссылаясь на данные Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) и Организации сельского хозяйства и продовольствия ООН (FAO).

Но в отличии от мировых тенденций закупочные цены на молоко, например, высшего сорта, в Украине в течение последнего квартала 2010 года снизились с 4,20 грн. за кг до 3,70 грн./кг. Коррекция цен связана с их чрезмерным ростом в августе-сентябре, когда закупочные цены на молоко в Украине превысили европейский уровень, а готовая молочная продукция стала терять конкурентоспособность и спрос, отмечают в УКАБ.