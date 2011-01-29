Слова еврокомиссара в Украине неправильно поняли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что Европейский Союз продолжает считать актуальной модернизацию украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» в эфире телеканала «Интер», комментируя появившуюся на днях информацию о том, что Комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР заявил, что модернизация газотранспортной системы не имеет смысла.

Н.АЗАРОВ сообщил, что после появления этой информации правительство сделало запрос в ЕС с просьбой разъяснить такое высказывание.

«Мы запросили мнение Европейского Союза, и ЕС оперативно отреагировал и заявил о том, что это дезинформация. Европейский Союз как считал актуальным модернизацию украинской ГТС, так и продолжает считать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, представитель комиссара Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтера ЭТТИНГЕРА Марлин ХОЛЦНЕР подтвердила сегодня, что заявление еврокомиссара было неверно понято. Отвечая на вопрос украинских журналистов, еврокомиссар отметил, что европейская сторона заинтересована в надежной работе украинской ГТС, отметила М.ХОЛЦНЕР.

В частности, Г.ЭТТИНГЕР сказал: «Модернизация газотранспортной системы не имеет смысла, если нет газа. Газ поступает из России. Таким образом, мы учитываем наши позиции. «Северный поток» – это первое направление, которое обходит Украину, мощностью в 50 млрд кубометров. «Южный поток» будет вторым таким направлением с еще 55 млрд кубометрами. Поэтому Россия сможет поставлять газ без участия Беларуси или Украины, поскольку сейчас экспортирует на европейский рынок 120 млрд кубометров газа. И это оставляет открытые вопросы».

Такие высказывания еврочиновника вызвали неоднозначное восприятие в Украине. Некоторые СМИ даже писали, что таким образом Евросоюз отказывается от своих обязательств по модернизации украинской ГТС и перекладывает всю ответственность за это на Россию, толкая Украину в энергетические «объятия» восточного соседа.