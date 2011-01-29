Герман: на каждого Табачника есть в Украине Президент

Концепция реформ, предлагаемая министром образования Дмитрием Табачником, не будет поддержана президентом Виктором Януковичем, заявила заместитель главы президентской администрации Анна Герман.

"Президент никогда не поддержит той концепции реформ в образовании, которые предлагает сейчас Дмитрий Владимирович", - сказала Герман, выступая в прямом эфире "Шустер live".

Она даже добавила, что "готова была бы сегодня оставить все свои полномочия и уйти на вольные журналистские хлеба или стать безработной, только для того, чтобы министром образования был кто-то другой".

"Никогда Могилянская академия, Острожская академия не перестанут быть университетами только потому, что делается такая концепция, чтобы университет Поплавского был университетом, потому что там много студентов, а академия Могилянская была лицеем. Этого президент никогда не допустит... - приводит ее слова РИА "Новости". - На каждого Табачника есть в Украине Президент".

Герман уверена, что Янукович сделает все для того, "чтобы в украинских вузах было широкое самоуправление, чтобы им давали больше свободы".