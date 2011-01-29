Герман: на каждого Табачника есть в Украине Президент
Концепция министра не будет поддержана
Концепция реформ, предлагаемая министром образования Дмитрием Табачником, не будет поддержана президентом Виктором Януковичем, заявила заместитель главы президентской администрации Анна Герман.
"Президент никогда не поддержит той концепции реформ в образовании, которые предлагает сейчас Дмитрий Владимирович", - сказала Герман, выступая в прямом эфире "Шустер live".
Она даже добавила, что "готова была бы сегодня оставить все свои полномочия и уйти на вольные журналистские хлеба или стать безработной, только для того, чтобы министром образования был кто-то другой".
"Никогда Могилянская академия, Острожская академия не перестанут быть университетами только потому, что делается такая концепция, чтобы университет Поплавского был университетом, потому что там много студентов, а академия Могилянская была лицеем. Этого президент никогда не допустит... - приводит ее слова РИА "Новости". - На каждого Табачника есть в Украине Президент".
Герман уверена, что Янукович сделает все для того, "чтобы в украинских вузах было широкое самоуправление, чтобы им давали больше свободы".