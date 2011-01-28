Губернатор: Украина и Польша успешно проведут Евро-2012

Председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК убежден, что Украина и Польша успешно проведут Чемпионат Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом он заявил во время встречи с воеводой Подкарпатского воеводства Малгожатой ХОМИЧЕМ в пункте пропуска «Краковец-Корчева» (Подкарпатское воеводство, Польша).

М.ЦЫМБАЛЮК также подчеркнул приоритетность и важность развития партнерских отношений между Украиной и Польшей. "В свете подготовки к Евро-2012 - я убежден, что мы проведем Чемпионат успешно - мы должны тесно сотрудничать для развития и модернизации границ, разработки концепции движения во время Чемпионата и проанализировать, каким будет экономический эффект от расширения границы после Евро-2012. Мы договорились с воеводой о проведении совместных встреч по упомянутым вопросам. Нам есть чему учиться, у нас есть много общих проблем и задач, которые можно решать в рабочем порядке », - заявил председатель Львовской ОГА.

В частности, уточнил М.ЦЫМБАЛЮК, польская сторона подняла вопрос о строительстве подъездной дороги к пункту пропуска «Грушев-Будомеж» с украинской стороны. «Я обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, правительству по вопросу выделения средств в 2011 году на эту дорогу. Должно быть решение о финансировании работ. Проект строительства дороги уже готов. Мы заинтересованы в строительстве подъездных путей к границам. Ведутся работы по реконструкции подъездных путей к Шегинь, Краковцу, Рава-Русской. Работы будут завершены в этом году. Правительство выделило средства на эти цели», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, в письме УЕФА в адрес Федерации футбола Украины, обнародованном на днях на официальном сайте УЕФА, говорилось, что УЕФА может лишить Украину права проведения Евро-2012 в случае продолжения вмешательства органов государственной власти в деятельность ФФУ.