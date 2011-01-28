Азаров: никто не должен ставить под угрозу Евро-2012

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что на заключительном этапе подготовки к Евро-2012 никто не должен ставить под угрозу проведение Чемпионата в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

Премьер подчеркнул, что ни правительство, ни Президент не вмешиваются в деятельность Федерации футбола Украины.

«Мы не вмешиваемся в их дела, но мы несем на себе ответственность за подготовку страны к Евро-2012. Мы несем колоссальные затраты, и вот об этом все эти деятели должны очень серьезно думать», - заявил Н.АЗАРОВ, высказывая свое мнение по поводу возможности УЕФА лишить Украину права проведения Евро-2012, в случае продолжения вмешательства органов государственной власти в деятельность ФФУ.

«Я хотел бы обратить внимание всех деятелей, которые участвуют в этом процессе на то, что Украина понесла колоссальные затраты, напрягла колоссальные усилия, сейчас, на заключительной стадии – особенно. Поэтому они все свои действия должны увязывать с этой ситуацией», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он не стал высказывать свое мнение по поводу роли действующего президента ФФУ Григория СУРКИСА в этой ситуации.

«Я далек от всех интриг, которые там происходят. Никто не должен ставить под угрозу проведение Евро-2012 в стране. Слишком много поставлено на карту, чтобы чьи-то амбиции сыграли здесь решающую роль», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в письме УЕФА в адрес Федерации футбола Украины, обнародованном на днях на официальном сайте УЕФА, говорилось, что УЕФА может лишить Украину права проведения Евро-2012 в случае продолжения вмешательства органов государственной власти в деятельность ФФУ.