Анкара и Судак подписали договор

Власти турецкого города Анкара и крымского Судака договорились о сотрудничестве.

Руководитель района Мамак (город Анкара) Месут АКГУЛЬ и мэр Судака Владимир СЕРОВ подписали протокол, подготовленный в рамках реализации договора до 2012 года о сотрудничестве, сообщила УНИАН пресс-служба Совета министров Крыма.

«Стороны договорились осуществлять обмен опытом в сфере планирования территорий, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, а также содействовать развитию инвестиционного и других видов экономического сотрудничества. В перспективе стороны, подписавшие протокол, планируют совместное участие в выставках, ярмарках, спортивных и культурных мероприятиях», - говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, в Судаке должна появиться улица «Мамакская», а в районе Мамак - «Судакская».