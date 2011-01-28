Украина може лицензировать импорт сала

Министерство экономического развития и торговли Украины обратилось к Кабинету Министров с предложением включить сало и свинину в перечень товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 2011 году.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Минэкономразвития для обсуждения.

В частности, перечень товаров предлагается дополнить такими позициями: свинина свежая, охлажденная или мороженая; сало без постных частей, свиной жир и жир домашней птицы, не вытопленные и не выделенные иным способом, свежие или охлажденные, мороженые, соленые или в рассоле, сушеные или копченые.

В то же время документом предлагается частично сократить перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, путем исключения из него красок печатных и бумаги немелованной с водяными знаками.

В пояснительной записке к документу отмечено, что, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2010 году наблюдалось продолжение уменьшения средней стоимости одной тонны импортированной мясопродукции: свинины мороженой, субпродуктов крупного рогатого скота и других животных, сала и животных жиров, за исключением говядины мороженой и мяса и мясопродуктов птицы, где произошел рост стоимости в 1,6 и 1,4 раза, соответственно.

Так, в 2010 году больше всего было импортировано мяса и пищевых мясопродуктов птицы – 148,4 тыс. тонн (или 45,1%), свинины свежей, мороженой – 102 тыс. тонн (31%), сала без постных частей, свиного и птичьего жира – 38,7 тыс. тонн (11,8%) и субпродуктов пищевых крупного рогатого скота и других животных – 36,6 тыс. тонн (11,1%).

При этом за 11 месяцев 2010 года импортировано всего 3,4 тыс. тонн говядины, или 1% общего объема импорта мясопродукции.

Кроме того, продолжается тенденция ввоза на территорию Украины низкосортной продукции. По оперативным данным Госкомветмедицины, импортировалось, преимущественно, низкосортное мясо и мясопродукты, а именно: говядина, состоящая из триминга и субпродуктов; свинина, состоящая из субпродуктов, сала, жира; мясо птицы, состоящее из мяса механической обвалки, каркасов, субпродуктов.

По информации Минагрополитики, ситуация осложняется еще и тем, что производители стран Европейского Союза, имея значительные преференции, в частности дотационное производство и экспортные субсидии, экспортируют в Украину мясную продукцию по ценам, значительно ниже, чем на украинском рынке. Такой импорт мясной продукции может быть фактором дестабилизации в развитии отечественного животноводства и повлечь вытеснение с рынка животноводческой продукции собственного товаропроизводителя, что, в свою очередь, угрожает продовольственной безопасности государства.

«Таким образом, Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что с целью осуществления защиты отечественного рынка необходимо ввести лицензирование импорта некоторых товаров группы 02 по согласованию с Минагрополитики», – отмечается в пояснительной записке.