СБУ задержала бывшего и.о. главы Госкомрезерва

Главное следственное управление Службы безопасности Украины задержало бывшего исполняющего обязанностей главы Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) Виталия НИКИТИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, В.НИКИТИН задержан в качестве подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам разворовывания государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в том числе выявленных международными аудиторскими организациями во время проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 годах и в первом квартале 2010 года.

Бывшему и.о.главы Госкомрезерва инкриминируется разворовывание государственных средств на сумму 243 млн. грн.