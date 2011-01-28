Погода на субботу

В субботу, 29 января, в Украине сохранится облачная погода с прояснениями, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток на дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от 10° до 15° мороза, днем 3-8° мороза; в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях ночью 13-18° мороза, в Луганской области местами 20-25°, днем 6-11° мороза; в Крыму ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Южном побережье ночью 0-2° тепла, днем 2-4°).

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 3-8° мороза. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 3-5° мороза.